Igiene delle mani, Asl 2 in campo per la Giornata mondiale: iniziative negli ospedali savonesi

L’igiene delle mani sembra un gesto banale, ma rappresenta la singola azione più efficace per prevenire la diffusione delle infezioni, in particolare quelle che possono essere contratte in ambito sanitario. In assenza di tale pratica, durante l’erogazione di assistenza sanitaria le mani possono diventare veicolo di trasmissione di numerosi germi, alcuni dei quali resistenti agli antibiotici. L’igiene delle mani in ambito sanitario, se eseguita con la tecnica corretta e al momento giusto, è in grado di salvare milioni di vite ogni anno.

L’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) stima che solamente nel nostro paese con una diffusa e corretta igiene delle mani si potrebbero evitare oltre 576 mila giorni di degenza aggiuntivi dovuti ad infezioni correlate all’assistenza. Anche quest’anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) promuove la campagna “Save lives, clean your hands” (Salva delle vite, pulisci le tue mani) e, in occasione della Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, che ricorre il 5 maggio di ogni anno, chiede a tutte le organizzazioni sanitarie di favorire l’adesione degli operatori sanitari, dei pazienti e dei parenti/caregiver a questa semplice pratica, riconosciuta come la più efficace nel prevenire le infezioni correlate all’assistenza.

Asl 2, anche quest’anno, aderisce all’appello dell’OMS e promuove una giornata di sensibilizzazione rivolta al personale sanitario, ai pazienti e loro accompagnatori e a tutta la cittadinanza sull’importanza delle corrette pratiche di igiene delle mani in ambito assistenziale.

In particolare, nella mattina di martedì 5 maggio, presso le sedi ospedaliere di Pietra Ligure, Albenga e Savona saranno installate 5 postazioni informative (attive dalle ore 8.30 alle 12.30) presso le quali sarà distribuito materiale informativo rivolto all’utenza e ai visitatori.

Presso ogni postazione, il personale medico e infermieristico della S.C. Direzione Medica e della S.C. Direzione Professioni Sanitarie con il supporto degli studenti dei Corsi di Laurea in Infermieristica e in Fisioterapia forniranno dimostrazioni pratiche interattive sulla corretta tecnica per praticare l’igiene delle mani con l’utilizzo del gel alcolico.

Presso l’ Ospedale di Savona sarà, inoltre, presente un team mobile che effettuerà il giro di tutte le sale di attesa presenti nello stabilimento ospedaliero per distribuire materiale informativo e fornire dimostrazioni pratiche analogamente a quanto avviene nelle postazioni fisse.

Presso l’Ospedale di Pietra Ligure sarà, infine, disponibile un box pedagogico a raggi ultravioletti attraverso il quale sarà possibile controllare se l’igiene delle mani mediante gel alcolico sia stata effettuata correttamente.