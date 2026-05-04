Savona, al San Paolo nasce il progetto "Giù dal Letto Attivamente" per gli anziani ricoverati

Portare ascolto, relazione e presenza accanto alle persone anziane ricoverate, contribuendo a contrastare isolamento e declino cognitivo durante la degenza ospedaliera: è questo l’obiettivo di “Giù dal Letto Attivamente”, progetto rivolto alle persone over 65 ricoverate nei reparti di Medicina Interna dell’Ospedale San Paolo di Savona, nato per affiancare al percorso clinico una dimensione di cura fondata anche sulla vicinanza umana e sulla qualità della relazione.

L’iniziativa si sviluppa a partire da una consapevolezza condivisa in ambito sociosanitario: il ricovero, soprattutto per le persone più fragili, rappresenta non soltanto un momento di cura medica, ma anche una fase delicata sul piano emotivo, cognitivo e relazionale. In questo contesto, la presenza attiva di volontari formati, capaci di offrire ascolto, dialogo e occasioni di interazione attraverso letture condivise, conversazioni e momenti di scambio, può concorrere in modo significativo al benessere complessivo della persona assistita.

“Giù dal Letto Attivamente” nasce proprio con questa finalità: umanizzare ulteriormente il tempo della degenza, trasformando momenti di solitudine in occasioni di relazione, attenzione e partecipazione, attraverso piccoli gesti capaci di generare un impatto concreto sulla qualità dell’esperienza ospedaliera.

Elemento qualificante del progetto è la collaborazione tra sistema sanitario, istituzioni territoriali e volontariato organizzato, in una rete che mette al centro la persona e riconosce nella relazione un valore complementare alla presa in carico clinico-assistenziale.

L’esperienza sarà presentata pubblicamente mercoledì 6 maggio alle ore 16.30 presso la Sala Rossa del Comune di Savona, occasione durante la quale verranno illustrati il percorso, le attività previste e le testimonianze raccolte accanto ai ricoverati, restituendo il senso profondo di un’iniziativa che punta a costruire prossimità, ascolto e cura anche attraverso la dimensione umana dell’accompagnamento.

All’incontro prenderanno parte la Dott.ssa Paola Gnerre, Direttore del Dipartimento Medico, la Dott.ssa Monica Cirone, Coordinatore Area Sociosanitaria Locale 2, Nicoletta Negro, Assessore alle politiche comprensoriali della cultura e del turismo, e Anna Giacobbe, Presidente di Auser Savona OdV, insieme al Dott. Angelo Lombardo e alla Dott.ssa Patrizia Marenco, impegnati nello sviluppo del percorso esperienziale collegato al progetto.

Con “Giù dal Letto Attivamente”, la cura si arricchisce così di una dimensione ulteriore: quella della relazione, della presenza e dell’ascolto.