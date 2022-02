Albenga, affido famigliare: un bando rivolto agli enti del terzo settore e alle associazioni

È stato pubblicato sul sito ufficiale del comune di Albenga un bando per informare e sensibilizzare e promuovere l’affidamento sul territorio del distretto, confronto e formazione per l’affidamento famigliare e per l’accompagnamento e sostegno delle famiglie nell’esperienza dell’affidamento famigliare.

Il bando è dedicato agli Enti del terzo settore, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritti al registro nazionale del terzo settore che vogliano collaborare al fine di effettuare attività di supporto al servizio di affidamento familiare per minori.

La domanda dovrà essere presentata tramite PEC entro e le ore 12.00 del giorno 8 marzo indirizzata al comune di Albenga – U.O. Distretto sociosanitario numero 4 albenganese – PEC: protocollo@pec.comune.albenga.sv.it

Si tratta di un progetto fondamentale per trovare famiglie che si avvicinino al mondo dell’affido e, se ritenute idonee, possano dare una risposta al fine di evitare una istituzionalizzazione dei minori.