Altare punta sui prodotti De.Co. e fa conoscere i maccheroni all’ago senza glutine fuori Regione

Sarà uno dei tesori gastronomici altaresi a rappresentare il paese al prossimo evento "Pianura Golosa", manifestazione che dal 6 all’8 marzo animerà Cerea, in provincia di Verona, con mercato dei produttori, degustazioni guidate e laboratori del gusto.

A portare l’eccellenza locale sarà l’attività "I dolci di Ary", che proporrà i celebri maccheroni all’ago senza glutine, uno dei tre prodotti De.Co. (Denominazione Comunale) del territorio.

L’appuntamento è per sabato 7 marzo alle 15, quando si terrà un laboratorio aperto al pubblico: "Realizzeremo insieme e poi naturalmente mangeremo i maccheroni all’ago! – racconta Ary – Un grazie doveroso all’associazione Arte e Mestieri di Altare e al grande chef Paolo Bazzano per avermi insegnato a farli".