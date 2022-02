Savona: presentati in diretta sui social i nuovi prodotti con la Zucca di Rocchetta di Cengio

Sono stati presentati ieri in una diretta su facebook i nuovi prodotti dal sapore unico già disponibili nei migliori negozi della Valle Bormida e della provincia di Savona e prodotti grazie all’accordo raggiunto nelle scorse settimane fra la Comunità della Zucca di Rocchetta di Cengio e l’azienda “Albenga in Tavola gourmet”.

All'incontro hanno partecipato insieme ai padroni di casa Maura e Mario Mellogno, Gianpietro Meinero della Comunità della Zucca di Rocchetta, Mauro Sandri titolare di Albenga in tavola Gourmet ed il giornalista Claudio Porchia.

Durante la diretta lo chef Renato Grasso ha realizzato dei deliziosi piatti gourmet utilizzando la crema vellutata di zucca di Rocchetta ed i risotti, preparati da Albenga in Tavola e la chef Marizia Briozzo ha spiegata le ricette utilizzate per esaltare il gusto e il sapore della cucurbita della Valbormida.

La nuova linea di produzione prevede torte salate, risotti, lasagne e vellutate realizzati con la cucurbita promossa e coltivata nella Valle Bormida. I prodotti sono di grande raffinatezza, qualità e genuinità e sono presenti in particolare nei punti vendita della catena “Sottozero”, da sempre molto attenta ai prodotti ed alle ricette del territorio.

I prodotti arriveranno sulle tavole attraverso la catena gelo e conterranno tutte le istruzioni per gustarli al meglio e ci sarà anche un riferimento al produttore con l’indicazione del numero della Zucca utilizzata. Ricordiamo che la Zucca di Rocchetta è l’unica in Italia e nel mondo ad avere una carta di identità che ne certifica il peso, l’anno di raccolta, il produttore, il seme utilizzato ed il rispetto del disciplinare di coltivazione rispettoso dell’ambiente. Un prodotto d’eccellenza, reso ancora più gustoso e dal sapore unico grazie anche all’utilizzo di una farina speciale come il Miscuglio di Aleppo e l’aggiunta della Cipolla egiziane ligure.

Albenga in tavola, che è un punto di riferimento nella selezione e distribuzione di pregiati alimenti in Liguria e in tutta Italia, rifornendo prestigiosi ristoranti e negozi e supermercati, amplia in questo modo la gamma della sua gastronomia d’eccellenza sempre legata al territorio ed intrecciata con le suggestioni culturali.

“Anche se viviamo in un momento non facile a causa della pandemia, non abbiamo smesso di pensare al futuro – afferma Gianpietro Meinero Presidente della Associazione Produttori e Trasformatori della Zucca di Rocchetta – ed il nostro progetto vuole promuovere un circolo virtuoso tra produttori e consumatori, sempre più attenti alla sostenibilità e alla sicurezza alimentare. Siamo felici di condividere questo percorso con “Albenga in tavola gourmet” e la catena “Sottozero”, che hanno dimostrato sensibilità ed attenzione a questi temi. Inoltre poiché il turismo enogastronomico continua e crescere le produzioni d’eccellenza della Valle Bormida rappresentano un sicuro vantaggio competitivo e con la nostra iniziativa mettiamo la nostra storia e la nostra cultura a disposizione dei turisti. Nei piatti si trovano i profumi e i sapori del nostro territorio”.

I prodotti preparati con la Zucca di Rocchetta di Cengio sono disponibili nei seguenti punti vendita della Valle Bormida:

· Sottozero Surgelati via dei Partigiani 11 Millesimo

· Sottozero Surgelati via Roma 41 Cairo Montenotte SV

· Macelleria da Daniele piazza Stazione 6, 17056 Cengio

Ed in questi punti vendita della catena Sottozero della provincia di Savona:

· ALBISOLA, Corso Mazzini 102

· ARENZANO, Via Francia 15

· SAVONA, Via Nizza 62/r,

· SAVONA, Via Venezia 8-10/r,

· SAVONA, Via Montenotte 70/r,

· VARAZZE, Via Lanzerotto Malocello 52