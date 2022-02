Controlli della polizia locale nella movida di Finale: segnalati tre giovani in possesso di sostanze stupefacenti

Via ad un'attività di prevenzione della polizia locale, orientata a monitorare le zone dove con più frequenza si manifestano gli effetti indesiderati della movida nel fine settimana.

L’ordine per gli agenti era quello di sorvegliare l’area centrale di Finale Marina, che fa centro su Piazza Vittorio Emanuele II e interessa tutte le strade adiacenti fino all’Aurelia, con il compito principale di verificare il rispetto delle regole in materia di somministrazione di bevande alcoliche e gli eventuali eccessi correlati all’abuso di alcol.

Sul campo il personale del Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale Associata Finale Ligure/Loano, per alcune ore ha monitorato quindi l’area assegnata.

Il sabato sera non ha evidenziato particolari problematiche a parte tre giovani che sono stati segnalati dal cane antidroga della Polizia Locale in quanto stati trovati in possesso di una modesta quantità di sostanza stupefacente, che è stata posta sotto sequestro; per loro inoltre l’immediata sospensione della patente di guida e la segnalazione alla Prefettura di Savona per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 75 del testo unico in materia di sostanze stupefacenti.

"Il Comune di Finale Ligure intende fare del contrasto agli eccessi della movida, anche in vista della stagione estiva, uno dei punti prioritari nell’attività di controllo del territorio, al punto che con il Comando di Polizia Locale si stanno impostando specifici moduli di servizio con personale specificamente formato ed equipaggiato per affrontare la complessità del fenomeno" dicono dall'amministrazione comunale finalese.