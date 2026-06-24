Al Grottone di Orco Feglino debutta "La Notte del Giuramento": tornei medievali, combattimenti Buhurt e musica, tra storia e rievocazione

Un nuovo appuntamento dedicato alla storia medievale del Finalese si prepara a debuttare in questa estate 2026, coinvolgendo una delle location più suggestive del Finalese. Venerdì 3 luglio lo spettacolare anfiteatro naturale del Grottone, a Orco Feglino, ospiterà la prima edizione de "La Notte del Giuramento", un evento organizzato dall'associazione Centro Storico del Finale con il patrocinio del Comune dell'entroterra.

La manifestazione nasce come anteprima e introduzione narrativa al "Viaggio nel Medioevo", la storica rievocazione che da oltre venticinque anni anima Finalborgo e che culmina tradizionalmente con la rappresentazione della battaglia tra le truppe del Marchesato del Finale e gli uomini della Repubblica di Genova.

L'iniziativa accompagnerà il pubblico all'interno dell'atmosfera del XV secolo, quando il marchesato guidato dai del Carretto era impegnato nella riconquista dei propri territori occupati dai genovesi. Cavalieri, armigeri e figuranti daranno vita a tornei e dimostrazioni di combattimento, ricreando il clima che precedette la celebre battaglia storica rievocata durante il Viaggio nel Medioevo che si svolge ogni anno ad agosto.

Tra i protagonisti della serata ci saranno gli armati della Compagnia del Leone, gruppo storico del Centro Storico del Finale, che realizzeranno un torneo cavalleresco in onore del Signore del Finale ancora in esilio. Ad affiancarli saranno figuranti specializzati nella ricostruzione della vita medievale, con accampamenti, armamenti e scene ispirate al periodo storico.

Elemento di particolare interesse sarà la presenza degli atleti impegnati nel Buhurt, disciplina sportiva internazionale che ripropone combattimenti medievali in armatura pesante utilizzando equipaggiamenti storicamente ispirati. Per la prima volta il pubblico del territorio potrà assistere a esibizioni di questo genere, con sfide che vedranno confrontarsi combattenti provenienti da compagnie specializzate.

A chiudere la serata sarà il concerto dei Sonagli di Tagatam, gruppo musicale noto nell'ambito delle rievocazioni storiche per il proprio repertorio ispirato alle sonorità medievali e popolari.

L'evento sarà a numero chiuso e accessibile esclusivamente su prenotazione. Gli spettatori raggiungeranno l'area della manifestazione attraverso un percorso nel bosco, pensato per favorire l'immersione nell'ambientazione storica e trasformare l'intera esperienza in un vero e proprio viaggio nel tempo.

"Anno domini 1450

Il marchesato del Finale era occupato dai genovesi. Finalborgo, la capitale, era presidiata dai fanti migliori e mercenari assoldati dalla Superba repubblica. Pagati per governare una terra ostile. Il Marchese Galeotto del Carretto era deceduto combattendo per mare, facendosi onore al fianco del Re di Francia. Giovanni del Carretto ora ereditava il titolo di “Marchese del Finale”. Ereditava il titolo… ma non le terre, occupate dall’invasore. Giovanni aveva atteso per anni il momento giusto per riconquistare il borgo. Ora era arrivato: Ludovico Fregoso aveva spodestato il cugino ed era divenuto Doge della Repubblica di Genova, interrompendo ogni patto d’onore di non tentare di riconquistare il marchesato da parte dei del Carretto. In un luogo segreto, ai confini del marchesato, protetti dall’oscurità e dalla fitta boscaglia si raccolsero i migliori cavalieri, arcieri e combattenti che vollero far parte dell’impresa. Persino popolani che con armi improvvisate cercavano l’onore. Arrivavano uomini inviati da tutti i possedimenti carretteschi, armati, fanti. Cavalieri inviati dal Re di Francia. E segretamente giunsero alleati dalla Signoria di Milano e nella notte persino cavalieri pesanti inviati da nobili genovesi… nemici giurati di Ludovico Fregoso, il nuovo odiato Doge di Genova".