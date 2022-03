Loano a fianco del popolo ucraino: Palazzo Doria si "illumina" di blu e giallo

Anche il comune e la comunità di Loano si schierano al fianco del popolo ucraino. Ieri sera la facciata di Palazzo Doria è stata “illuminata” con i colori della bandiera ucraina, cioè blu e giallo.

L'iniziativa, proposta dall'ex sindaco Luigi Pignocca, fa seguito alla decisione del sindaco Luca Lettieri e dei gruppi di maggioranza e di minoranza di esporre, all'esterno del municipio, il vessillo che la comunità ucraina ha donato al consigliere Monica Caccia in occasione della manifestazione per la pace svoltasi a Savona il 26 febbraio.

“I due colori della bandiera ucraina hanno significati ben precisi – spiega Lettieri – L'azzurro ricorda il cielo ed è simbolo di pace; il giallo richiama i campi di grano e quindi la prosperità. Sono due concetti strettamente connessi tra loro e, anzi, inscindibili: solo tramite la pace è possibile raggiungere la prosperita”.

“Come amministrazione comunale e come comunità, siamo vicini agli amici ucraini (in Italia ed in patria) in questi giorni drammatici. Come tante altre amministrazioni comunali, siamo pronti a fare la nostra parte per aiutarli in ogni modo. Il capogruppo di maggioranza Demis Aghittino ha predisposto un ordine del giorno a sostegno del popolo ucraino e di ripudio nei confronti della guerra e delle azioni militari del governo russo. Su questo documento, ne sono certo, ci sarà la più ampia convergenza” conclude.