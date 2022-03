Savona e la grande catena della solidarietà per l'Ucraina. Un commerciante: "Già riempito tre macchinate, impressionante voglia di far del bene" (FOTO)

Una catena della solidarietà per i cittadini ucraini colpiti dalla guerra che a Savona sta rispondendo presente e con grande forza.

Oltre alle iniziative delle Anpi, della associazioni e delle amministrazioni comunali, anche i singoli cittadini stanno dando vita a importanti segnali di vicinanza e le donazioni portate alla chiesa del Sacro Cuore non si fermano, con il primo furgone zeppo di materiale che è partito lunedì in direzione Ucraina.

Ma non solo. C'è anche chi si affida al commerciante di fiducia, il vicino di casa per far pervenire il proprio aiuto. E' il caso di Christian Castiglione, titolare dell'omonimo negozio che vende prodotti di bellezza in via delle Trincee.

"Nel mio piccolo abbiamo cominciato, ho rotto le scatole prima ai vicini di casa, poi nel quartiere, ai clienti e ieri ho riempito la macchina tre volte per tre viaggi in direzione Sacro Cuore" ha spiegato Castiglione che è stato aiutato da un tramite dell'Asl2.

Pannolini, generi alimentari, mascherine, salviette, asciugamani, giacconi, giocattoli, medicine. Queste le donazioni principali e di fatto il suo negozio è stato riempito dalla solidarietà dei savonesi.

"Magari qualcuno si vergogna di andare in chiesa e ha chiesto a me di fare da tramite. Due persone mi hanno persino dato 50 euro per fare la spesa e una signora ha comprato due cartoni di pannoloni e me li ha portati - continua - mi sono stupito di questa solidarietà, è impressionante e fa assolutamente piacere, bisogna incentivare ancora di più il discorso della raccolta".