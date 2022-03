Varazze, scout e Anpi si mobilitano per i profughi ucraini: avviata una raccolta di beni di prima necessità

La guerra in Ucraina ha scatenato una grave crisi umanitaria, dove migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le loro case e costrette a rifugiarsi nella parte occidentale dello stato.

I centri regionali come Lviv, Ivano Frankivik, Uzhorod e Chernivtsi stanno allestendo i campi d’accoglienza, tuttavia non sono in grado di far fronte alle necessità di un numero così elevato di profughi. In questo momento difficile c’è bisogno di tutta la solidarietà possibile.

Il Gruppo Scout Varazze 1 e l’Anpi di Varazze, raccolgono l’appello di solidarietà lanciato dall’associazione Pokrava per la raccolta di beni di prima necessità da inviare ai cittadini ucraini in difficoltà.

Per conto di Charity Fund “International association for Support of Ukraine” raccoglieranno coperte, vestiti, alimenti e prodotti per la cura di bambini e neonati, beni alimentari di lunga durata come pasta, farina, riso, carne in scatola, medicinali, mascherine, garze, siringhe. Sono questi i beni più richiesti che si possono donare.

Un primo punto di raccolta sarà istituito presso la sede del Gruppo Scout Varazze 1, sita nell’ex ragioneria ingresso lato via Bonfante, esclusivamente venerdì 4 marzo dalle ore 16 alle ore 20.

"Siamo certi che Varazze saprà dare un contributo importante" affermano le due associazioni.