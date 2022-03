Tre nuovi campi da padel a Luceto: sette le società che hanno inviato al comune la manifestazione d'interesse

Sono sette le società che hanno presentato la manifestazione d'interesse al comune di Albisola Superiore per l'affidamento in concessione di un'area presente a Luceto in via Saettone, vicina al campo da calcio a 11 e alla parrocchia di San Matteo, per la realizzazione e la gestione di 3 campi da padel di cui almeno due coperti.

A partecipare all'avviso pubblico le associazioni sportive dilettantistiche di Albisola A.S.D. L.A. Tennis, Atletica Alba Docilia e Bolaloca Asd, di Celle Ligure Tennis Club Lavadore Asd, Padel Joy Asd di Quiliano e A.S.D. Personal Trainer di Savona (insieme per una futura costituzione di un'associazione temporanea d'impresa). Oltre alle società sportive dilettantistiche Rari Nantes Savona e Palme Sport Club S.S.D. di Genova che però non è stata ammessa in quanto non della provincia di Savona (uno dei requisiti prestabilisti dall'avviso pubblico).

I concessionari dovranno costruire i campi da gioco comprensivi di impianti di illuminazione e idrici fognari, la viabilità e la realizzazione degli spogliatoi. Inoltre dovranno garantire la gestione dell’attività sportiva, la sorveglianza, la custodia e la pulizia oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto sportivo e gli spetteranno tutti gli introiti derivanti dall’utilizzo e la gestione del campo da gioco realizzato.

L’impianto sportivo dovrà essere completato entro 3 anni dalla data dell’aggiudicazione e la concessione durerà 25 anni.

Il responsabile unico di procedimento quindi inviterà al bando di gara le sei società sportive che hanno presentato interesse.