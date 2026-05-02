Monopattini elettrici, in arrivo obbligo di casco, targa e copertura assicurativa

In arrivo un vero e proprio giro di vite sull’utilizzo dei monopattini elettrici, con l’introduzione di nuovi obblighi previsti dal Codice della Strada, in ottemperanza alla normativa nazionale, in particolare in base alla legge 177 del 2024. Dal 16 maggio 2026, in Italia entrano in vigore regole più severe per i monopattini elettrici: obbligo di targa (contrassegno adesivo), e casco per tutti i conducenti. Il contrassegno si richiede online, mentre le multe per chi non è in regola vanno da 100 a 400 euro

Successivamente, dal 16 luglio, entrerà in vigore anche l’obbligo di assicurazione, fondamentale per garantire copertura in caso di incidenti o danni a terzi. Il casco sarà obbligatorio per tutti e non potranno circolare sui monopattini minori di 14 anni. La velocità massima consentita è di 20km orari su strada e 6 km in zone pedonali; si può circolare solo su strade e ciclabili ma sarà vietato circolare fuori città e sui marciapiedi

Chi non si adeguerà alle nuove norme rischia sanzioni amministrative e, nei casi più gravi previsti dalla normativa, anche il sequestro del veicolo. Per chi non avrà il casco la multa va da 50 a 100 euro e da 100 a 200 per chi circola sui marciapiedi. Da 100 a 400 per il superamento dei limiti di potenza che non può essere superiore a0,50 Kw. Si tratta di misure pensate non solo per punire i comportamenti irregolari, ma soprattutto per incentivare un uso più consapevole e responsabile dei monopattini.

Sulla sua pagina Facebook la Polizia locale di Savona ha pubblicato un vademecum con le regole da seguire per essere a norma.



