Savona, approvato il progetto triennale per la gestione dei centri estivi cittadini

La giunta a approva il progetto triennale per la gestione dei centri estivi cittadini, per il periodo 2026-2028, stanziando complessivamente 450mila euro.

L’iniziativa riguarda in particolare i centri estivi “Giribone” e “XXV Aprile”, che saranno attivi nei mesi di luglio e agosto e ospitati negli spazi scolastici cittadini. L’obiettivo è garantire opportunità educative e sociali per bambini e ragazzi, dall’altro offrire un supporto concreto alle famiglie nella gestione dei figli durante la pausa scolastica.

Il progetto nasce nell’ambito di una procedura di co-progettazione prevista dal Codice del Terzo Settore. A seguito di una manifestazione di interesse pubblica, sono state individuate la cooperativa sociale Progetto Città di Savona, in qualità di capofila, e Anteo Impresa Sociale di Biella come partner. Le due realtà hanno lavorato insieme al Comune per definire la proposta progettuale, poi approvata in via definitiva.

Dal punto di vista economico, il piano prevede uno stanziamento di 150mila euro per ciascun anno del triennio, con fondi destinati a coprire le spese sostenute per la realizzazione delle attività. Il contributo comunale sarà erogato sotto forma di rimborso e potrà essere integrato fino a un massimo del 10% in caso di maggiori necessità, ad esempio per l’assistenza a bambini con disabilità.





