Albenga, successo dell'evento "Carrugin" dedicata alle realtà del territorio che si occupano di distillazione

Grande successo per la prima serata dell'evento "Caruggin" che raggruppa le realtà del territorio nell'ambito della distillazione.

Hanno partecipato all'evento: Distilleria Salsano; Microdistilleria Monti's; Be!Gin; Unalome Gin.

La serata e stata animata con la musica del gruppo "Mugugno Finalese". La manifestazione proseguirà nella giornata di oggi 2 maggio dalle ore 17,00 alle ore 24,00 con l'accompagnamento musicale di "Sonica".

L'affluenza di pubblico ha superato ogni aspettativa la partecipazione di centinaia di persone che hanno potuto assaggiare i vari tipi di gin prodotti hanno confermato l interesse per questo distillato.

Gli organizzatori visto il risultato stanno già pensando di replicare l'evento per il prossimo mese di Agosto.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: ”La città delle torri si conferma polo d’eccellenza internazionale per il settore degli spirits con un evento interamente dedicato al gin artigianale. L'iniziativa, che si inserisce nel ricco calendario di appuntamenti del centro storico, mira a celebrare i pluripremiati distillatori locali e a far scoprire a cittadini e turisti il connubio perfetto tra mixology moderna e botaniche del territorio”.