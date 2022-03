Finale, scambio di droga in piazza Vittorio Veneto: pusher denunciato, l'acquirente segnalato alla Prefettura

Sorpresi a scambiare droga in pieno centro a Finale Ligure, sono stati fermati dalla polizia locale. Il fatto è avvenuto in piazza Vittorio Veneto, davanti alla stazione ferroviaria.

Gli uomini del Nucleo di Sicurezza Urbana della polizia locale erano impegnati in un servizio in abiti borghesi, finalizzato proprio a contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di stupefacenti su strada. Notando la presenza di un giovane già noto per questioni connesse alla droga hanno deciso di seguirlo. Lo scambio si è verificato poco dopo: gli agenti sono prontamente intervenuti fermando e identificando il pusher e l'acquirente.

Condotti presso il comando di via Ghiglieri, il personale ha provveduto al sequestro dello stupefacente e di una somma di denaro in contanti, presuntivamente il provento dell'attività di spaccio.

Per il giovane (residente in zona) è scattata quindi la denuncia per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. L'acquirente invece, è stato segnalato alla Prefettura per l'applicazione delle misure di natura amministrativa previste dall'art. 75 del Testo Unico in materia di stupefacenti.

In questi primi mesi dell'anno si sono moltiplicate nel comune rivierasco le azioni di contrasto alla vendita e consumo di droga, con arresti, sequestri e richiesta di applicazione delle misure amministrative per i consumatori. Operazioni che nel mese di gennaio hanno portato al sequestro di circa 400 grammi fra hashish e cocaina e di ventimila euro in contanti.