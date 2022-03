Caro energetico, Grande Liguria Savona: "Rischio bomba sociale, il Governo intervenga prima che 'salti' il sistema Paese"

"Ci arrivano molte segnalazioni da famiglie che hanno ricevuto una vera e propria stangata con le bollette di luce e metano. Per molte il problema diventa drammatico in quanto tra luce, gas, affitto di casa e il notevole aumento del cibo, tenuto conto del basso reddito di molti e ancor peggio chi non ha un lavoro, non riescono più a garantirsi una vita decorosa".

Così in una nota il dipartimento Economia di Grande Liguria Savona.

"Questa situazione sta per diventare una vera e propria bomba sociale. Grande Liguria apprezza moltissimo il gesto del Capo dello Stato che ha chiesto che gli venga diminuito la stipendio atto che dovrebbero emulare parlamentari, consigliere regionali Presidenti di Regione, sindaci e pubblici amministratori" aggiungono.

"Inoltre il Governo della grande ammucchiata dia un senso alla sua esistenza intervenendo subito sui costi delle bollette e del cibo in quanto il rischio è concreto che il sistema Paese salti e a pagarne le conseguenze come al solito sarà la povera gente" conclude la nota.