Ucraina, in partenza da Carcare 8 ambulanze veterinarie cariche di aiuti

Otto ambulanze veterinarie cariche di aiuti partiranno nel pomeriggio odierno da Carcare con direzione Záhony, una città ungherese situata poco distante dal confine con l'Ucraina.

"Abbiamo caricato il materiale dai nostri centri di raccolta situati a Spotorno, Savona e Ceva - spiega Jimmy Dotti, presidente di Ambulanze Veterinarie Italia - Porteremo generi alimentari, medicinali e mangime per animali. Dovremo raggiungere la città ungherese nel primo pomeriggio di domani".

"Una volta scaricato il carico, daremo un passaggio ai rifugiati che vogliono venire in Italia. La maggior parte di queste persone sanno già dove andare, avendo la possibilità di ricongiungersi con parenti o conoscenti in Italia. Per tre famiglie abbiamo trovato una sistemazione in Val Bormida" conclude il presidente Dotti.