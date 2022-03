Albenga, i volontari Ant Italia in piazza per la prevenzione oncologica

5 e 6 marzo i Volontari della delegazione di Albenga della Fondazione ANT Italia Onlus, saranno presenti in Largo Doria ad Albenga per offrire splendidi mazzi di calle, abbigliamento e oggettistica e per dare informazioni sulle attività della delegazione.

Le offerte raccolte saranno destinate a sostenere nuovi progetti di prevenzione oncologica gratuita che si svolgeranno questa primavera nel territorio albenganese.

Si ringrazia l'Azienda Agricola Rosa Facollo per aver generosamente donato le calle alla Delegazione ANT ingauna.