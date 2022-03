Consolidamenti abitazioni sul S. Brigida a Celle: gli interventi potrebbero iniziare il 14 maro

Dovrebbero riprendere il prossimo lunedì 14 marzo i lavori di consolidamento delle abitazioni che hanno subito dei cedimenti a causa degli interventi di adeguamento idraulico del rio Santa Brigida.

Nel frattempo, tra questa e la prossima settimana, sarà anche asfaltato il tratto di strada per via del passaggio della Milano-Sanremo di ciclismo prevista per sabato 19 marzo.