Pedone investito sulla via Aurelia a Ceriale: ricoverato in codice giallo al Santa Corona

Non è risultata in pericolo di vita la vittima di un investimento pedonale verificatosi poco dopo le 18 sulla via Aurelia, all'altezza dell'ingresso di levante di Ceriale.

Il pedone, a quanto pare una donna, sarebbe stata travolta da un'auto mentre stava attraversando la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Loano, supportati dal personale dell'automedica Sierra, che hanno trasportato il ferito in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure dopo aver prestato le prime cure in loco.

Vista l'ora di punta, nel tratto si sono verificate anche alcune code e rallentamenti.