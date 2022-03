Ospedale Albenga, il comitato Nascere a Pietra prenderà parte alla manifestazione dell'11 marzo

Il punto nascite dell’ospedale di Santa Corona è chiuso da 484 giorni e il comitato Nascere a Pietra continua ogni giorno a chiederne la riapertura.

"Conosciamo bene cosa significhi essere cittadini di un territorio che viene lentamente depauperato di servizi durante i decenni. Come comitato abbiamo assistito in questi ultimi anni alle difficoltà logistiche legate agli spostamenti delle gestanti" commenta il comitato.

"La Liguria ha una conformazione territoriale molto particolare e non possono essere adottati gli stessi parametri sui presidi ospedalieri che vengono adottati in regioni pianeggianti. Nella nostra regione l’importanza delle distanze è fondamentale".

"Ce ne siamo accorti evidenziando un numero sempre maggiore di parti in ambulanza, in quanto raggiungere Savona diventa spesso un’impresa ardua a causa delle vie di comunicazione intasate. E’ necessario quindi ricostruire una rete territoriale efficiente ed integrata, facendo in modo che ogni presidio possa esprimere le proprie potenzialità. L’invito ad aderire alla manifestazione di Albenga per la riapertura del pronto soccorso, non ci ha lasciati indifferenti".

"Abbiamo quindi deciso di aderire alla manifestazione in programma venerdì 11 marzo promossa dai cittadini ingauni per chiedere la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Albenga. Siamo a conoscenza delle tante difficoltà che esistono in relazione alla carenza di personale, ai numeri chiusi delle Università, dei CCNL non adeguati".

"E’ importante che i cittadini facciano emergere tutti insieme questi problemi, affinchè vengano risolti al più presto da chi amministra: la sanità è interesse di tutti" concludono dal comitato.