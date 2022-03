A Borghetto la riunione per coordinare gli aiuti per il popolo ucraino: "Priorità al materiale sanitario" (FOTO)

Si è svolta lunedì mattina presso la sala consiliare del Comune di Borghetto Santo Spirito una riunione operativa con lo scopo di coordinare e ottimizzare gli aiuti per il popolo ucraino.

" Si sono definite le linee di indirizzo da seguire e individuati i punti e le modalità di raccolta delle donazioni che stanno arrivando numerosissime grazie alla generosità dei cittadini - spiega il sindaco di Borghetto, Giancarlo Canepa - A Borghetto il punto di raccolta è attivo presso la sede della Croce Bianca e successivamente la merce, in attesa di essere spedita a destinazione, viene stoccata presso locali appositamente allestiti nel Palazzo Comunale di Piazza Italia. A Boissano il punto di raccolta è stato individuato nella sala polivalente ".

"In questo momento la richiesta principale riguarda il materiale sanitario e a tal proposito sono attive presso le farmacie del paese apposite raccolte. Per quel che riguarda l’abbigliamento, vista la mole di materiale già raccolto, non si ritiene utile riceverne oltre" conclude Canepa.