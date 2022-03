Filcams Cgil Savona: Giovanni Tiglio è il nuovo Segretario Generale

E’ Giovanni Tiglio il nuovo Segretario Generale Filcams Cgil Savona. Tiglio è stato eletto questa mattina dall’Assemblea Generale della categoria e prende il posto di Cristiano Ghiglia che, terminato il suo mandato in categoria, è destinato ad altro incarico.

Tiglio, 40 anni, delegato Filcams della Bricocenter di Savona, nel febbraio 2019 viene distaccato in Cgil dove dopo una breve permanenza nei servizi al pubblico è distaccato in Filcams. Dal dicembre 2019 è anche Segretario della Flai, la categoria degli alimentaristi. In Filcams, Tiglio si è occupato di grande distribuzione, dei lavoratori del settore pulizie private e ospedaliere, cambi appalto, mense e vigilanza.

Al momento della elezione Tiglio ha commentato: “Questa categoria mi ha insegnato molto professionalmente e umanamente. C’è tanto da lavorare, ma assumo il mio incarico forte del lavoro fatto prima di me, a partire dal Segretario, e della collaborazione di tutti a partire dai delegati sui luoghi di lavoro – e conclude – il nostro compito è quello di essere un punto di riferimento per tutti coloro che rappresentiamo e per coloro che guardano a noi per la difesa dei diritti e dei più deboli”.