Il vescovo Marino insieme agli adolescenti all'incontro nazionale con il Papa

Nel pomeriggio del 18 aprile, Lunedì dell’Angelo, in piazza san Pietro, nella Città del Vaticano, il vescovo Calogero Marino accompagnerà gli adolescenti dai 12 ai 17 anni della diocesi di Savona-Noli all’incontro nazionale con papa Francesco, che avrà per titolo la parola detta da Gesù a Pietro "Seguimi" (Gv 21,19). I ragazzi interessati ad iscriversi hanno tempo fino a domenica 20 marzo. In quella stessa giornata alle ore 15:30 nella parrocchia San Paolo Apostolo a Savona si terrà l'incontro dei giovani partecipanti.

"Durante l’assemblea dei vescovi italiani a novembre il pontefice ha espresso il desiderio di incontrare gli adolescenti, che, come ha dichiarato, 'stanno soffrendo più di tutti per la pandemia' - spiega monsignor Marino - Ora il tempo è giunto. Spero davvero che anche i nostri giovani vorranno accogliere l’invito per questa bella occasione. Li accompagnerò io stesso perché desidero stare alcune ore con loro ed esprimere loro la vicinanza della nostra Chiesa".

L'evento avrà il suo momento clou nel dialogo tra gli adolescenti e il Santo Padre, seguito da una veglia di preghiera con l’ascolto e la meditazione del capitolo 21 del Vangelo di Giovanni.

"Dopo questi mesi di vita incerta sarà il primo ritorno di un incontro del Papa in piazza san Pietro - afferma il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana - Mi sembra particolarmente bello che ciò possa avvenire con i ragazzi di quella fascia d’età, che molto hanno patito. Abbiamo bisogno di segni di speranza". Con questa iniziativa "intendiamo incoraggiare e dare segni di speranza a chi si spende per la crescita dei ragazzi e a chi guarda alla comunità cristiana come custode di un futuro di vita che nasce dalla fede in Gesù risorto - aggiunge don Michele Falabretti, responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile - In questa logica la scorsa estate è stato lanciato e consegnato il sussidio 'Seme di vento'".

Il pellegrinaggio non sarà un semplice raduno ma un’esperienza di comunione fraterna, come spiega iconicamente il logo, l’ICHTUS, un pesce formato da tanti cerchi azzurri disposti intorno alla croce - occhio. Con la sua forma vitale nuota nel mare della storia degli uomini, solcando le onde con fiducia. Il colore arancione della croce rimanda al sole del giorno di Pasqua mentre i cerchi azzurri evocano tante piccole gocce d’acqua, memoria del Battesimo, fonte di unità. Il titolo #seguimi, con il segno grafico che simboleggia la ricerca, richiama la sequela, ovvero la ricerca del senso della propria esistenza, che si rinnova nella comunione dei fratelli e delle sorelle con il Padre nell’Amore del Figlio.