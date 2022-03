Savona aderisce a “M’illumino di meno”, il sindaco: “Sostenibilità ambientale e giovani le parole d’ordine, ma anche pace e solidarietà”

Spegnere, pedalare, rinverdire, migliorare: questo il motto a cui il comune di Savona ha aderito, lasciando al buio per mezz’ora i suoi monumenti simbolo il prossimo 11 marzo, piantando alberi di ulivo nelle scuole, invitando i genitori ad accompagnare i propri figli a scuola a piedi o in bicicletta e facendo opera di sensibilizzazione grazie al coinvolgimento di più di 200 tra società e associazioni affinché diffondano l’iniziativa tra i propri soci e rendano corale la risposta della città.

L’iniziativa risponde alla campagna 2022 “M'illumino di meno”, giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar, Rai Radio2 e Rai per il Sociale.

“Ci teniamo molto a questa iniziativa – dichiara il sindaco Marco Russo – perché costituisce un'ulteriore occasione per ricostruire un'idea di comunità attorno ai valori della sostenibilità ambientale, della solidarietà, della cultura e dei giovani. Per questo invitiamo tutti i cittadini di Savona a partecipare spegnendo le luci di casa dalle 19.30 alle 20”.

Nelle scorse settimane il comune ha risposto al bando “Climate-Neutral and Smart Cities” per rientrare tra le 100 città europee che mirano a raggiungere emissioni zero entro il 2030. Inoltre ha candidato Savona a diventare città Capitale Europea dei Giovani 2025 ottenendo il supporto di circa 100 associazioni del mondo economico, culturale e sportivo savonese. “Un bel segnale - ha commentato il sindaco - per una comunità che vuole ripartire assieme partendo principi che parlano di futuro”.

Diverse le iniziative in città per quanto riguarda ‘M’illumino di meno’, organizzate anche dalle associazioni coinvolte dall’amministrazione. Le adesioni stanno arrivando in queste ore, dando vita a un’azione in divenire che coniuga il tema della sostenibilità e del risparmio energetico in tanti modi diversi.

L’amministrazione spegne le luci dei suoi edifici simbolo (Palazzo Sisto, Torretta, Monumento ai Caduti, Fortezza del Priamar, Teatro Chiabrera) dalle 19.30 alle 20. L’associazione Amici del San Giacomo spegne il campanile. Nella mattinata dell’11 marzo verrà piantato un albero di ulivo, simbolo di rigenerazione e pace, in 4 scuole (una per ogni comprensivo) alla presenza degli studenti e degli assessori: alle ore 9 alla primaria di Lavagnola di via Santuario; alle 10 alla scuola dell’infanzia le Piramidi di corso Mazzini; alle 10.45 alla scuola dell’Infanzia Cuneo di via Chiappino; alle 12 alla scuola dell’Infanzia/Primaria De Amicis di piazza delle Nazioni. L’Unione Industriali ha dato la propria adesione con iniziative che verranno comunicate nelle prossime ore. Legambiente e la Rocca APS pianteranno un ulivo davanti alla sede di via alla Rocca; l’associazione sportiva Tiro a Segno spegnerà le luci del del monumento e isserà la bandiera della pace; in piazza Sisto IV verrà esposta una pianta di falsa canfora che poi verrà messa a dimora nei giardini del Prolungamento e lì diventerà albero.

“Le terribili notizie provenienti dall'Ucraina - sottolinea però il sindaco Russo - hanno segnato la campagna ‘M’illumino di meno’ di quest’anno. E' inevitabile che le parole d'ordine di questa edizione diventino anche pace e solidarietà. D'altronde il mondo, per essere sostenibile, deve essere libero dalle guerre. Le associazioni che aderiscono stanno decidendo di caratterizzare la loro partecipazione con iniziative che richiamino la pace. E' un sentimento automatico e non indotto, figlio dei valori che da sempre caratterizzano la nostra città”.