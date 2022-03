Tpl Linea presenta la nuova Carta della Mobilità: sicurezza, diritti e doveri dei viaggiatori

Dopo l’indagine sulla Customer Satisfaction, Tpl Linea presenta la nuova Carta della Mobilità, il documento che regola i rapporti tra le aziende che offrono servizi di pubblico trasporto e i cittadini che ne fruiscono, con i relativi servizi e la garanzia degli standard di qualità.

La Carta è un punto di riferimento da parte dell’utenza e dei viaggiatori: le loro segnalazioni sono sempre uno stimolo al miglioramento di Tpl e del suo operato. Per questo è fondamentale la collaborazione dei cittadini: la Carta è definita come ‘un patto’: nel documento vengono riconosciuti i diritti dei clienti Tpl Linea, ma anche l’impegno al rispetto dei loro doveri.

La Carta presenta un’ampia descrizione del servizio e delle varie linee coperte sul territorio della provincia di Savona, suddivise per zone.

Tpl Linea ha evidenziato gli aspetti legati alla sicurezza: dotare il personale di cellulari al fine di conoscere in tempo reale l’andamento del servizio e garantire un pronto intervento in caso di necessità. Al riguardo è entrato in funzione il nuovo sistema di emergenza a disposizione degli autisti e del personale di Tpl Linea, realizzato in collaborazione con la centrale operativa del numero unico d’emergenza europeo 112. In caso di emergenza, alla pressione del pulsante ad hoc per effettuare la chiamata di soccorso, tutte le informazioni necessarie fluiscono direttamente verso il 112; ne è stato dotato il personale di bodycam.

Altro importante settore di sviluppo quello della comunicazione, con un nuovo progetto integrato tra strumenti di informazione a livello pubblico-istituzionale e media, associati ad un sito internet aggiornato e ai nuovi canali social: Telegram, Instagram e Facebook per migliorare la comunicazione con l’utenza, fornendo informazioni sul servizio e incentivando l’utilizzo del mezzo pubblico.

Tra le novità, una costante differenziazione del sistema tariffario per venire incontro alle diverse esigenze dei viaggiatori, sviluppando nuove modalità di acquisto digitale, come con l’app “My Cicero”, e mantenendo al tempo stesso la consueta rete di vendita e assistenza.

La società di trasporto pubblico savonese, inoltre, consapevole del ruolo svolto nell’ambito della mobilità dell’area servita, si impegna al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso politiche orientate allo sviluppo sostenibile.

Oltre al sistema sanzionatorio per quanti non siano in regola a bordo dei bus di linea e le procedure in caso di infortuni o incidenti, sono indicati i diritti e doveri dell’utenza, con la relativa disciplina di viaggio e la sua regolamentazione, così come tutte le dotazioni del caso per i passeggeri con disabilità.

“Siamo molto orgogliosi di poter presentare ufficialmente la nuova Carta di Mobilità aggiornata al dicembre 2021, con la quale Tpl Linea vuole rinforzare ulteriormente il legame con l’utenza e la clientela, un rapporto di reciproca e proficua collaborazione per migliorare il servizio di trasporto pubblico locale” affermano la presidente di Tpl Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“La Carta dimostra i passi in avanti fatti dall’azienda di trasporto savonese nel segno della trasparenza e della qualità del servizio offerto, a vari livelli: non solo maggiore sicurezza, per i viaggiatori e il nostro personale, ma anche un ampliamento e differenziazione della complessiva offerta aziendale, una innovazione digitale e comunicativa, oltre ad una mobilità sostenibile nel rispetto dell’ambiente”.

“La Carta della Mobilità rappresenta un altro traguardo raggiunto da Tpl Linea, sulla quale ci impegniamo e sulla quale siamo certi arriverà la soddisfazione e la cooperazione di tutta l’utenza: grazie all’aumento delle nostre piattaforme comunicative possiamo avere un rapporto sempre più stretto e rapido con i viaggiatori, e intervenire prontamente dove e se necessario” concludono la presidente e il direttore generale dell’azienda di trasporto savonese.