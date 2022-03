Celle, rifacimento dell'asfalto sull'Aurelia: traffico in tilt

Saranno svolti dall'inizio della settimana prossima gli interventi di rifacimento dell'asfalto a Celle per via del passaggio della Milano-Sanremo di sabato 19 marzo.

Nel frattempo ieri non sono mancati i disagi gli automobilisti che percorrevano il tratto di Aurelia nei pressi dell'ex hotel Pescetto.

Infatti in via Poggi è stata asfaltata la strada per un intervento di Enel che ha di fatto messo in ginocchio la viabilità sia in direzione Varazze con code che arrivavano dal porticciolo di Cala Cravieu che nella direzione opposta in località Piani.

Lunedì 14 marzo oltre agli asfalti propedeutici all'arrivo della Classicissima di primavera, probabilmente inizieranno gli interventi di riconsolidamento delle abitazioni che hanno subito cedimenti per via dei lavori di adeguamento idraulico del rio Santa Brigida e che potrebbero durare fino a tutto il mese di aprile.

I lavori di scarifica e asfaltatura sempre per conto di Enel Distribuzione invece sono stati rinviati alla settimana dal 21 marzo e verranno effettuati in via Poggi (lato mare a partire dall'intersezione con l'Aurelia fino a scendere verso l'ingresso del supermercato), via Galilei (primo tratto a partire dall'intersezione con via Colla sino alla fine del doppio senso di marcia) e via Gaetano del Ghiare (nel tratto compreso dal civico 20 fino al sottopasso) con la presenza di un senso unico alternato regolato da movieri.