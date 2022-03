Donne al lavoro con dignità: con Cgil Savona l'11 marzo un pomeriggio di incontri sulla figura femminile nel mondo lavorativo

Donne, lavoro e dignità ma soprattutto donne al lavoro con dignità.

Questo il tema che approfondirà Cgil Savona insieme al gruppo di lavoro "Belle Ciao" in occasione dell'8 marzo giornata internazionale della donna.

L'appuntamento è l'11 marzo presso il salone Pinotti della sede di Via Boito, per l'iniziativa alla quale sono invitate tutte le componenti femminili dei direttivi provinciali. Coordinano i lavori Antonella Incerti della Segreteria Confederale Cgil Savona e Stefania Druetti referente per le politiche di genere.

"Il dibattito è ampio, non solo parità di genere, tema piuttosto caldo quando si parla della condizione femminile nel mondo del lavoro, ma anche sicurezza, gender Pay gap, donna e precariato, donna lavoratrice e mamma - spiega Druetti - Stiamo vivendo un momento storico molto difficile, non siamo ancora usciti da una pandemia che ci troviamo con una guerra in corso, le donne sono sempre in prima linea a combattere per se stesse e per i loro cari".

Questi i temi e altro di cui parlare venerdì 11 dalle 15 alle 18 ascoltando le esperienze e le considerazioni delle compagne dei direttivi provinciali delle diverse categorie.

Tra gli interventi Sabrina Pignone, membro della Comitato unico di garanzia del Ministero dell’economia e delle finanze, Felicita Magone, delegata alla sicurezza e Sara Pastorino somministrata e precaria del pubblico impiego.

Parteciperanno inoltre al tavolo di lavoro Elena Battaglini ricercatrice senior della Fondazione “Giuseppe Di Vittorio” e Lara Verbigrazia funzionaria per le politiche di genere della Funzione Pubblica nazionale.

Al termine della giornata verrà costituito il nuovo gruppo di lavoro “Belle Ciao” che continuerà ad occuparsi di approfondire le varie tematiche attraverso progetti dedicati.