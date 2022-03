"Flash mob per la pace" e "M'illumino di meno": domani (11 marzo) due eventi a Quiliano

Venerdì 11 marzo alle ore 11 due appuntamenti importanti presso l’area esterna della casa comunale di Quiliano che vedranno coinvolti il comune e l’Istituto Comprensivo di Quiliano. Due temi importanti il tema della sostenibilità ed educazione ambientale e il secondo quello della pace.

Il comune di Quiliano ha deciso di aderire ancora una volta all’iniziativa “M'illumino di meno”, che tornerà venerdì 11 marzo 2022, con la sua diciottesima edizione, organizzata da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale. In questa giornata l’opportunità sarà colta per porre l’accento sui comportamenti corretti da assumere per garantire risparmio energetico e crescita degli stili di vita sostenibili. Si metterà al centro anche il ruolo della mobilità sostenibile e la necessità di aumentare la dotazione di alberi urbani per contribuire, in modo concreto, al miglioramento della qualità di vita dei nostri spazi di comunità. Per sensibilizzare noi tutti a ripensare alle nostre abitudini sarà piantato un albero come suggerisce il tema clou di questa edizione.

Anche l’Istituto Comprensivo di Quiliano, da tempo seriamente impegnato in percorsi di sensibilizzazione e di educazione ambientale, aderisce da diversi anni all’iniziativa. Quest’anno alle ore 11 i ragazzi della scuola Primaria “Don Peluffo” partiranno a piedi, insieme ai propri insegnanti, per raggiungere la sede del Comune, ove collaboreranno alla messa a dimora di un nuovo albero nello spazio verde di fronte all’edificio. Nel frutteto della scuola Secondaria di I grado “Ai Martiri della Libertà”, nell’ambito del progetto ormai decennale “la scuola che piantava gli alberi”, verrà messo a dimora un arancio, dono della classe 3 A che lo ha acquistato con i proventi della vendita di un libro da loro scritto; a cura della 2 B verrà sostituito un albicocco che era stato abbattuto dalla tempesta di vento del 2018.

I piccoli della scuola dell’Infanzia “Ferro” metteranno a dimora fiori e lavande, mentre alla primaria di Valleggia sarà la volta delle piante aromatiche. Simbolicamente alle ore 18.30 saranno spente le luci di Villa Maria. Pochi gesti più che mai indispensabili in questo particolare periodo di emergenza ambientale.

Gli alunni di tutto l’Istituto Comprensivo parteciperanno anche al “Flash mob per la pace” organizzato da tutti gli istituti scolastici della Provincia di Savona. In ogni plesso si realizzerà un evento simbolico che solleciti la riflessione sul valore della pace. Gli alunni della Scuola Primaria "Don Peluffo" procederanno con “un’invasione pacifica” del paese, posizionando dei palloncini colorati a cui sono attaccati messaggi di pace; in rappresentanza anche dell’intero Istituto Comprensivo di Quiliano, si recheranno presso la casa comunale, dove saranno ricevuti dal sindaco.