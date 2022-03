Un concerto musicale per l'Ucraina. L'appuntamento è fissato per lunedì 14 marzo alle ore 20.30 presso la Chiesa del Sacro Cuore di Savona.

Artisti savonesi e ucraini assieme per solidarietà e per la fine della guerra. Il programma prevede la presenza di Linda Campanella, Matteo Peirone, la Birkin Tree trio (Fabio Rinaudo, Michel Balatti, Laura Torterolo), Andrea Albertini, Roberto Storace, Antonio Carlucci e la Folk and Bandura Ukranian Band.

Ingresso libero.