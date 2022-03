Emergenza Ucraina, dal 14 a Savona attiva la struttura di prima assistenza de "La Riviera" con 100 posti

Sarà attiva da lunedì pomeriggio la struttura di prima assistenza "La Riviera" di Savona per l'accoglienza fino a un massimo di cento profughi in fuga dal conflitto in corso dallo scorso 24 febbraio in Ucraina, mentre dal pomeriggio di oggi (11 marzo, ndr) è attiva quella di Santa Dorotea in via Liri a Genova, con una capacità di 75 posti.

La disposizione è arrivata dal presidente di Regione Liguria e commissario per la gestione dell'emergenza Ucraina Giovanni Toti e dall’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone dopo la riunione che si è svolta per il piano di accoglienza ai profughi definito da Regione Liguria e Alisa in stretta collaborazione con le aziende sanitarie, il Comune di Genova e Anci.

“Per quanto riguarda invece gli infopoint dedicati ai profughi ucraini – proseguono Toti e Giampedrone – confermiamo l’apertura del primo a Genova, nella zona della stazione Brignole, tra via Cadorna e i giardini pubblici, a partire da lunedì pomeriggio, e a seguire nei giorni successivi di quello di Savona, La Spezia e Imperia con localizzazioni in corso di definizione”.