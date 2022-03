Finale, il comitato “Scuola primaria Celesia”: "Tanto impegno della Giunta Frascherelli per le scuole, ma neanche un progetto per riportare le elementari a Finalborgo"

Tramite la stampa si è appreso che l'amministrazione Frascherelli ha deciso di concorrere per l'ottenimento dei fondi del Pnrr presentando un progetto per la costruzione di un nuovo asilo nido e scuola dell'infanzia vicino al plesso di via Brunenghi e altri due progetti per mettere in sicurezza le palestre di Finalmarina e Finalpia. A questo punto il Comitato si domanda: se la Giunta Frascherelli ha così tanto a cuore la sorte delle scuole finalesi, perché non fa nulla per riportare la scuola primaria Celesia a Finalborgo? Perchè si ostina a dire che vuole costruire la scuola di Finalborgo a Finalmarina? Che senso ha? Un breve riassunto è doveroso.

Nel 2014, poco prima delle elezioni comunali, la lista Frascherelli incontrava il Comitato Celesia e si impegnava ad analizzare le problematiche scolastiche, nonché la situazione delle elementari spostate provvisoriamente nel 2012 da Finalborgo a Finalmarina. Il Dott. Frascherelli (dopo essere stato eletto Sindaco) ed i suoi Assessori hanno più volte fatto incontri, riunioni, e quant’altro necessario per riportare la scuola Celesia a Finalborgo. Ma tutto questo “fare” non si è concretizzato in nulla in cinque anni; tante parole e articoli di giornale, ma neanche un minimo studio di fattibilità.

Poco prima delle elezioni comunali del 2019, il Sindaco Frascherelli, con un post “Ugo Frascherelli Sindaco”, si esprimeva in modo deciso. Ecco le sue parole “ …da subito ci siamo detti d’accordo ad individuare una nuova collocazione, un ritorno del plesso nel Borgo ….Con il trasferimento nel 2019 dell’INPS si può tornare a parlare di razionalizzazione dei contenitori comunali per addivenire a una soluzione condivisa…..Queste saranno serie tematiche da affrontare immediatamente dopo l’insediamento della nuova Amministrazione che confidiamo esser noi. FATTI !! NON PAROLE !! CIRCA 1 MILIONE e 400 mila euro di INTERVENTI ”. Ma appena insediato, al secondo mandato, più il nulla: nessun incontro, richieste del Comitato Celesia inascoltate, nessuna azione nella direzione del ritorno della scuola a Finalborgo; proprio come recita il famoso proverbio “finita la festa, gabbato lo santo”.

Solo nell’estate 2020, dopo pressanti richieste da parte del Comitato e di altri cittadini, la Giunta Frascherelli decideva di convocare il Comitato e annunciava la volontà di non riportare la scuola Celesia a Finalborgo, di fatto smentendo quanto detto e scritto nei precedenti anni. Dal quel cambio di direzione, da quegli impegni presi e non mantenuti, nasce la raccolta firme per riportare la scuola nel Borgo. Una raccolta che ha portato oltre 800 firme in meno di un anno (settembre 2020 – agosto 2021), per di più in periodo Covid. Genitori, cittadini finalesi e di Orco Feglino, ex alunni, simpatizzanti, tantissime persone hanno firmato e condiviso per “Riportare la scuola Primaria Celesia a Finalborgo, presso ex Collegio Aycardi (V. Celesia) o in alternativa realizzando ex novo edificio presso il terreno comunale adiacente il Collegio ex Aycardi, sopra il campo sportivo Borel. Comunque sia, riportarla all'interno del rione Finalborgo”.

Detto quanto sopra (tutto documentato e dimostrabile), alcune domande sorgono nuovamente spontanee. Perchè questa Amministrazione non vuole ascoltare e mettere in atto quanto richiesto da oltre 800 cittadini e persone che hanno sottoscritto la petizione? Perché questa Amministrazione non ascolta le famiglie dei 100 bambini frequentanti che chiedono di riportare la scuola Celesia nel rione di Finalborgo? Quante delle decisioni, delle opere realizzate e che si realizzeranno sono state richieste da oltre 800 persone? Il Sindaco e gli Assessori devono dare delle risposte, se non al Comitato (che lo stesso Assessore Guzzi aveva definito “siete solo quattro gatti che volete il ritorno della scuola”), almeno, per rispetto, agli 800 firmatari della petizione.

Non si comprende proprio il perché di tanto ostruzionismo e opposizione a riportare una scuola primaria nel cuore del paese, nel cuore del rione. Se si riportasse la scuola primaria in Borgo, ci sarebbero diversi vantaggi più volte evidenziati: meno assembramenti, più spazi all'esterno per attività ludiche, via Brunenghi e Via Dante non congestionate. Inoltre tanti bambini potrebbero recarsi a scuola e al doposcuola a piedi e le loro famiglie potrebbero così evitare di pagare il servizio scuolabus le cui spese, in questi ultimi tempi, hanno subito tra l'altro un pesante e inopportuno aumento, da poco votato dalla stessa giunta Frascherelli. Il Sindaco parla di razionalizzazione degli spazi. Nella decisione di costruire la scuola Celesia a Finalmarina non c'è proprio nulla di razionale, c'è solamente la volontà di penalizzare ingiustamente la scuola di Finalborgo.

Il Comitato Celesia e gli oltre 800 firmatari della petizione richiedono a gran voce alla Giunta Comunale di predisporre al più presto un progetto per la riqualifica del Complesso Aycardi o la realizzazione ex novo della Scuola Celesia presso i terreni comunali adiacenti (sopra allo stadio Borel), utilizzando fondi del Pnrr o altri stanziamenti nazionali-regionali.

Richieste legittime del Comitato Celesia e dei firmatari della petizione.