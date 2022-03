Cairo, un nuovo campo da calcio a 5 nella frazione di Rocchetta (FOTO)

Un nuovo campetto da calcio a cinque nella frazione di Rocchetta. Lo comunica in una nota il comune di Cairo Montenotte.

"L’amministrazione comunale - spiega - grazie all'imprenscindibile collaborazione con la società calcistica U.S. Rocchettese 1972, ha realizzato nell'area sportiva della frazione un nuovo campetto (ha preso il posto del vecchio campo da tennis da anni in stato di abbandono), dopo un significativo intervento di riqualificazione con posa del manto in sintetico".

"Nelle prossime settimane si terrà anche l’inaugurazione ufficiale con data e orari che saranno oggetto di successiva comunicazione" concludono dall'amministrazione Lambertini.