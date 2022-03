Via Aurelia e nuova passeggiata tra Finale e Varigotti: accordo tra Comune e Anas per coordinare i lavori

I lavori sulla carreggiata sono terminati definitivamente da ormai circa una settimana. Sulla via Aurelia tra il porto di Capo San Donato e Varigotti però la parola fine ai cantieri è ancora lontana.

Ripristinate completamente le due corsie all'altezza del residence "La Fiorita" dopo il cedimento di quella lato mare verificatosi nel dicembre 2019, ora resta da mettere definitivamente in sicurezza dopo quasi cinquant'anni di marosi dall'ultima lavorazione effettuata la scogliera, danneggiata gravemente nell'autunno del 2018.

A questo sta lavorando Anas, i cui vertici nei giorni scorsi si sono incontrati con l'Amministrazione comunale per parlare dello stato dell'opera: "Si è trattato di un incontro molto cordiale, dove ci è stato riferito di come l'ente stia portando avanti la fase di progettazione legata alla scogliera di difesa del muro di supporto all'Aurelia - spiega il vicesindaco e assessore a Lavori Pubblici e Demanio, Andrea Guzzi - Il comune intanto continua a rendersi disponibile a un eventuale 'matrimonio', una collaborazione, se necessaria, per accelerare i tempi perché dopo tre anni non possiamo permetterci di aspettare oltre".

Ancora "bloccati" e legati indissolubilmente al rafforzamento del litorale sono infatti i lavori per il restyling della passeggiata, un'opera da "400mila euro di denari pubblici in attesa di partire con questo cantiere, già peraltro appaltato ma mai avviato per il crollo verificatosi a fine 2018" ricorda Guzzi.

L'intenzione è quindi quella di portare avanti le due lavorazioni parallelamente, anche per accorciare e ottimizzare le tempistiche: "Ci sono stati dati tempi brevi per il termine della progettualità, dovremo poi coordinarci per collegare i due interventi sia nella progettualità che nell'esecuzione. Ci rivedremo prossimamente cercando di tenerci costantemente in contatto con l'Anas" conclude Guzzi.