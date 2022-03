Finale, tentativi illeciti di appropriarsi dell'Hotel del Golfo: condannato a 13 anni Alfonso Pio. Intanto il resort continua a restare chiuso

Tredici anni per estorsione aggravata dal metodo mafioso per aver tentato di impossessarsi del controllo dell'Hotel del Golfo di Finale Ligure in maniera non lecita.

E' questa la pena comminata in primo grado dal Tribunale di Milano ad Alfonso Pio per le vicende risalenti al 2018 quando il figlio del presunto boss della 'ndrina di Desio, Domenico, avrebbe costretto il socio di minoranza dell'hotel sorto nell'ex Colonia Cremasca col 7% di quote, Antonio Calabrese, a "consegnare materialmente i certificati cartacei attestanti la titolarità delle quote della società, al fine di ottenere il controllo di quest’ultima, senza dar seguito al contratto preliminare di vendita" stipulato con l'imprenditore Claudio Cogorno, già socio al 43% della della Confort Hotel & Resort, società comproprietaria dell’albergo.