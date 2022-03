Muretti a secco, attivo il bando di Regione Liguria per il ripristino e la conservazione

La Giunta regionale ha approvato il finanziamento di 12 milioni di euro per il bando dedicato alla conservazione dei muretti a secco della Liguria, come previsto dal Programma di Sviluppo Rurale del 2022.

L'obiettivo è tutelare i 42mila ettari di terrazzamenti, vero e proprio pregio della nostra regione, oltre che Patrimonio Unesco, fondamentali per rendere coltivabili i terreni scoscesi e per l'azione di contrasto al dissesto idrogeologico.

“Quella dei muretti a secco è una vera e propria arte, da tutelare e preservare anche attraverso stanziamenti come questo – spiega il consigliere regionale Angelo Vaccarezza -. Costruiti pietra su pietra dai nostri agricoltori, permettono di rendere coltivabili i terreni scoscesi, spesso a picco sul mare, regalando anche ai turisti paesaggi mozzafiato unici”.

Le domande potranno essere presentate fino al 28 aprile 2022. Ogni richiedente (imprese agricole, proprietari e gestori dei terreni ed enti pubblici) potrà fare domanda per una metratura non superiore ai 200 metri quadri. Gli investimenti dovranno essere realizzati sul territorio regionale entro 6 mesi dall’atto di ammissione a finanziamento. Ulteriori informazioni sono disponibili QUI

“In una regione bellissima e fragile come la nostra, i muretti a secco costituiscono anche un elemento importantissimo di prevenzione dei danni provocati dal maltempo e di contrasto al dissesto idrogeologico”, conclude il consigliere Vaccarezza.