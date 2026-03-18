Referendum, Pd Albenga: "Questa riforma non migliora la giustizia, per noi è un 'No' netto"

"Ribadiamo un 'No' netto al referendum di domenica e lunedì. Per noi è chiaro: questa riforma non migliora la giustizia, non accelera i processi e non porta alcun beneficio ai cittadini. Interviene invece sull’equilibrio dei poteri, aprendo una strada che consideriamo pericolosa per l’indipendenza della magistratura e costosa per la collettività".

Cosi commenta il Partito Democratico di Albenga, che aggiunge: "Le dichiarazioni arrivate dagli esponenti del governo in queste settimane confermano un’impostazione che punta a mettere la magistratura sotto pressione politica. A questo si aggiungono episodi che riteniamo gravissimi: dal riferimento all’utilizzo del voto clientelare come strumento di consenso alle continue affermazioni della Presidente del Consiglio, prive di fondamento e dannose per il dibattito pubblico".

"Invitiamo i cittadini a informarsi e a non farsi condizionare da una campagna che ha alzato i toni senza entrare nel merito. Per questo venerdì 20 marzo, dalle 14 alle 18, saremo in Piazza del Popolo con un gazebo informativo. Ricordiamo inoltre l’incontro pubblico del 19 marzo alle ore 18 presso il Chiostro Ex Ester Siccardi", concludono i Dem.