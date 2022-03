Rigenerazione culturale e sociale, Calizzano parteciperà al bando col progetto "acqua e territorio"

Calizzano partecipa al bando per la rigenerazione culturale e sociale, l'avviso pubblico diramato dal Ministero della Cultura nell'ambito dei fondi Pnrr. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha approvato il progetto "acqua e territorio".

Il piano prevede i seguenti interventi: lavori di riqualificazione e adeguamento del centro storico - progetto definitivo - importo complessivo - 690 mila euro; manutenzione straordinaria dell'area verde di piazza Vittorio Veneto con sostituzione del’attuale pavimentazione in pietra di Ormea – fattibilità tecnico economica - importo complessivo - 123 mila euro; miglioramento della rete ciclabile e sentieristica con interventi di abbattimento barriere architettoniche per la fruizione dal’area SIC m.Spinarda/rionero – fattibilità tecnico economica - importo complessivo - 165 mila euro; installazione di stazioni di ricarica elettrica fotovoltaica per la mobilità e il turismo sostenibile – fattibilità tecnico economica - importo complessivo - 84 mila euro; realizzazione museo del’acqua – fattibilità tecnico economica - importo complessivo 86.490,00 euro; adeguamento accessibilità al castello del Carretto e abbattimento consumi energetici – fattibilità tecnico economica - importo complessivo 146 mila euro; recupero fontana della Mora – fattibilità tecnico economica - importo complessivo 34.880,00 euro.

Nel progetto sono previsti ulteriori sistemi innovativi per far vivere il territorio a 360 gradi, come la realizzazione di un museo multimediale esperienziale per la fruizione del’area SIC m.Spinarda/rionero, il posizionamento di un led wall per informazioni turistiche e una stazione di rilevamento dati aria e temperatura.

L'importo totale è stato quantificato in circa un milione e 600 mila euro. Qualora finanziato, il comune valligiano si impegnerà a destinare una somma pari a 28.155,00 euro per coprire l'intero progetto.