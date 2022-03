Stella, approvati i progetti per la rigenerazione culturale e sociale di Gameragna e Santa Giustina: si attende l'ok del Ministero

Rigenerazione culturale e sociale dei borghi di Gameragna e Santa Giustina. Il comune di Stella con la deliberazione del consiglio comunale ha approvato il progetto per le due località per la presentazione della domanda per l'avviso pubblico del Ministero della Cultura e ricevere i fondi del Pnrr.

"Tra i programmi dell’amministrazione, in un lavoro che ha visto la collaborazione di tutti i membri del consiglio comunale, vi è lo sviluppo di proposte d’intervento per la rigenerazione urbana, culturale e sociale dei borghi di valenza storico, culturale e turistica del territorio di Stella" ha detto il sindaco Andrea Castellini.

In particolare gli obiettivi strategici del progetto presentato sono il recupero sociale, culturale e turistico dei borghi di Gameragna e Santa Giustina, attraverso interventi mirati; creare infrastrutture fruibili dai punti di vista sociale, culturale e turistico come la Casa del Borgo di Gameragna e la Porta del Parco di Santa Giustina; valorizzare il patrimonio naturalistico e ambientale; creare l’Anello delle Stelle, sentiero naturalistico sportivo che unisce tutti i borghi del territorio; creazione di nuovi servizi sociali innovativi per la popolazione e per i turisti; studio e realizzazione di promozione e comunicazione del progetto e del territorio; creazione di cooperativa di comunità per la sostenibilità del progetto anche dopo la sua conclusione e creazione di nuovi posti di lavoro; realizzazione di eventi culturali e sportivi di qualità continuativi ed economicamente sostenibili.

Il quadro economico del progetto proposto è di 1 milione e 600mila euro per il quale si prevede un’attuazione entro il primo semestre del 2026.

"La presentazione della proposta è stata resa possibile grazie alla collaborazione e compartecipazione di una pluralità di Enti, Associazioni, Parrocchie e Rappresentanti delle attività commerciali, turistico/ricettive, della cittadinanza e degli Amministratori comunali di maggioranza e di minoranza che, ognuno per le proprie esperienze e responsabilità, ha messo a disposizione tempo, idee e competenze, dimostrando di credere che anche i borghi di Stella possano, attraverso interventi di qualità, essere valorizzati ed offrire ancora molto ai residenti ed ai turisti. Ora, dopo i doverosi ringraziamenti, non resta che attendere le valutazioni della proposta da parte del Ministero" ha concluso il primo cittadino.