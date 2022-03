Incidente sulla A10 tra Celle e Varazze: coinvolti tre mezzi pesanti, traffico in tilt

AGGIORNAMENTO DELLE 13.15: proseguono le code in autostrada dovute alle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza sul luogo dell'incidente con la rimozione dei mezzi e del materiale disperso. Ai veicoli leggeri diretti a Genova, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria SS1 Aurelia e rientrare in autostrada a Varazze. Ai veicoli pesanti diretti a Genova, si consiglia di uscire a Celle Ligure, percorrere la viabilità ordinaria SS1 Aurelia e rientrare in autostrada a Varazze. Per le lunghe percorrenze, si consiglia di percorrere la A6 e proseguire sulla A21.

Tamponamento tra tre mezzi pesanti nella mattinata odierna, intorno alle 10.45, lungo l'autostrada A10 nel tratto compreso tra Celle e Varazze, in direzione Genova. Il sinistro si è verificato al km 31+500.

Nell’incidente, che non ha registrato feriti, uno dei mezzi coinvolti ha perso il proprio carico costituito da pezzi meccanici.

Autostrade per l'Italia segnala inoltre oltre 10 chilometri di coda, a partire da Savona. In prossimità dell'incidente il traffico defluisce su una sola corsia.

Sul luogo dell'evento sono presenti il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso meccanici.