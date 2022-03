Finalborgo: un concerto per dire “grazie” al personale sanitario e al volontariato

Venerdì 18 marzo a partire dalle 20.30, nella Sala delle Capriate del Complesso di Santa Caterina a Finalborgo, il Maestro Luca Trabucco si esibirà in un concerto di solo pianoforte. Musiche di Maurice Ravel.

L’evento è organizzato dalla Scuola Pianistica Ateneum con il Patrocinio del Comune di Finale Ligure e dei Conservatori e dei Conservatori “Niccolò Paganini” di Genova e “Giuseppe Verdi” di Torino, con i quali la Scuola Pianistica Ateneum ha in atto una storica convenzione.

Per accedere è necessario essere dotati di Green Pass rafforzato e di una mascherina di tipo FFP-2. L’ingresso è a offerta libera.

L’evento, come si legge nel manifesto, “è dedicato a tutti gli operatori sanitari e i numerosi volontari che si sono prodigati durante l’emergenza Covid-19”.

Commenta a tal proposito la concertista e docente Paola Arras, a nome di tutta la Scuola Pianistica Ateneum: “L’hub vaccinale anti-Covid di Finale Ligure ha trovato spazio per lungo tempo nello stesso plesso architettonico che ospita anche la nostra sede, cioè quello di Santa Caterina. Ciò ci ha permesso, giorno per giorno, di poter vedere il personale sanitario all’opera e di ammirare con quanta dedizione e tenacia tutte queste persone, nessuna esclusa, si sono prodigate per combattere il virus.

Ma non solo: Finale Ligure può contare su una fitta rete di associazioni di volontariato, e così avviene anche in tanti comuni limitrofi, da Noli a Orco Feglino, in una continua e costante collaborazione. Le realtà associative sono tantissime e raggruppano complessivamente un numero considerevole di persone, per cui non le nomineremo una per una per non correre il rischio di qualche dimenticanza, ma questi volontari sanno che stiamo parlando di loro e che a loro va tutta la nostra gratitudine. A loro e a tutto il personale sanitario appena menzionato”.

Conclude Paola Arras: “In una società dove troppo spesso, purtroppo, si tende a dare tutto per scontato e a pensare che tanto ci sarà sempre qualcun altro che si preoccuperà per noi, è giunto il momento invece di far sentire tutto il nostro sostegno e la nostra vicinanza a chi quotidianamente si rimbocca le maniche per il bene collettivo”.

Tornando al concerto di venerdì, Luca Trabucco è nato a Salerno nel 1970. Ha intrapreso gli studi musicali a Genova presso il Conservatorio "N. Paganini" con Claudio Proietti per il pianoforte e Adelchi Amisano per la composizione; in seguito si è perfezionato presso l'Accademia Pianistica "Incontri col Maestro" di Imola prima con Lazar Berman, Alexander Lonquich, Riccardo Risaliti e quindi con Boris Petrushansky e Piero Rattalino. Nella sua carriera ha trionfato in vari concorsi pianistici tra cui il "Premio Venezia" nel 1993, il "Premio Città di Treviso" nel 1995 e il Concorso Internazionale "Città di Pavia" nel 2000. Apprezzato dal vivo in Europa e negli USA, ha collaborato con prestigiose istituzioni (Teatro Carlo Felice di Genova, Lyceum di Firenze, Teatro Comunale di Treviso, Asolo Musica, Kawai in Concerto all'Università Bocconi di Milano, Università Normale di Pisa, Orchestra Filarmonia Veneta, Ente Arena Sferistereo di Macerata, Orchestra Sinfonica Siciliana, Teatro La Fenice di Venezia ) ed importanti Direttori (Enrique Mazzola, Donato Renzetti, ecc.). Negli ultimi anni, si è dedicato alla realizzazione dell'integrale delle opere di Debussy e Ravel e all'approfondimento del repertorio francese contemporaneo, oltre ad aver prodotto anche materiale come compositore.