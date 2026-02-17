Ritrovata a Magliolo l’anziana olandese di 87 anni che si era allontanata da casa

È stata ritrovata questa mattina a Magliolo l’anziana di 87 anni di origine olandese, che si era allontanata dal proprio alloggio senza lasciare tracce.

Le ultime segnalazioni risalivano a ieri pomeriggio, intorno alle ore 14, in località Canova. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino, i vigili del fuoco e la Protezione civile, che hanno perlustrato l’area con squadre a terra e mezzi specializzati.

Le ricerche, iniziate ieri sera, si sono concentrate tra Canova e il Melogno, con particolare attenzione a strade e boschi circostanti. La collaborazione tra le forze dell’ordine e i soccorritori locali si è rivelata decisiva per il ritrovamento dell’anziana, ora in buone condizioni.

L’anziana è stata ritrovata in buone condizioni di salute da un residente della zona.