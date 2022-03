Guerra Ucraina, il circolo culturale Dego raccoglie 10 quintali di aiuti (FOTO)

Il circolo culturale Dego ha effettuato una raccolta di generi di prima necessità per adulti, bambini e neonati ucraini. Nella giornata di ieri, martedì 15 marzo, circa 10 quintali di scatoloni sono stati consegnati all'Associazione Pokrova a Savona.

"Un grazie a chi ha donato, alla scuola per l'infanzia e primaria 'Bruno Munari', al comune (ha messo ha disposizione un mezzo) e ai trasportatori volontari (Guillermo e il suo aiutante, Ivo, Marco, Massimo e Roberto) che a loro spese e con loro mezzi mezzi hanno effettuato il trasporto" spiega Marinella Aicardi, referente del circolo culturale.

"A nome mio e dell'amministrazione comunale che ho l'onore di rappresentare, intendo complimentarmi e ringraziare il circolo culturale Dego per l'iniziativa e la gestione della raccolta di materiale di ogni genere da inviare ai cittadini dell'Ucraina che stanno vivendo questo terribile momento" aggiunge il sindaco Franco Siri.

"Un ringraziamento alla popolazione di Dego e dei comuni della valle che hanno partecipato alla raccolta e al personale che ha messo a disposizioni i mezzi per trasferire il materiale al centro raccolta di Savona compreso il consigliere comunale Ivo Berretta che ha collaborato con il mezzo del comune - conclude - Grazie di cuore a tutti sperando che tanto sacrificio vada veramente in aiuto di quelle persone in particolare, vecchi e bambini, in questo di difficoltà".

La raccolta solidale si è tenuta nei giorni scorsi presso la chiesa di San Giovanni.