Savona, elezioni rappresentanza sindacale alla Bitron: Fiom Cgil si conferma primo sindacato

La Fiom Cgil si conferma primo sindacato alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria nello stabilimento Bitron di Savona, storica azienda del territorio operante nel settore automotive e maggiore realtà dell’industria metalmeccanica presente nel territorio del comune capoluogo.

Con 111 voti su 151 voti validi (156 votanti) pari al 73,51%, nelle giornate di martedì 15 e mercoledì 16 marzo scorsi sono stati eletti quindi 4 delegati su 6.

Ulteriore elemento di grande soddisfazione per Fiom Cgil, la nuova rsu, così come quella uscente, è composta totalmente da lavoratrici, frutto anche della particolarità dell’azienda in cui la maggioranza dei dipendenti diretti è di genere femminile.

La Segreteria Fiom Cgil Savona ringrazia la rsu uscente “che ha lavorato con impegno negli ultimi anni, in un momento storico segnato dalla pandemia ed è riuscita, pur con tutte le difficoltà, a siglare un accordo per la stabilizzazione di lavoratori con contratto di somministrazione lavoro da tempo impiegati in azienda. Così come estremamente prezioso è stato il lavoro svolto negli ultimi anni in cui l’azienda ha portato avanti un importante investimento finalizzato all’ampliamento dello stabilimento, segno dell’importanza del sito di Savona all’interno del Gruppo Bitron”.

“Ringraziamo inoltre tutti i candidati che si sono impegnanti per ‘fare sindacato’ in un momento in cui rappresentare interessi collettivi è sempre più difficile. Infine, grazie alle lavoratrici e ai lavoratori che con la loro partecipazione al voto hanno fatto ancora una volta vivere la democrazia nel proprio posto di lavoro, cosa per cui la Cgil e la Fiom si sono da sempre battute”, concludono i rappresentanti Fiom Cgil.