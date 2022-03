Invitalia presenta il contratto di sviluppo in Unione Industriali: "Strumento che finanzia interventi di media e grande dimensione" (VIDEO)

"Il funzionario Praticò ha fatto il punto della situazione in merito all'area industriale di crisi complessa e sulle misure che saranno messe in campo nel prossimo futuro, ossia quali filiere/attività verranno investite da questa possibilità. Devo dire che in questo momento, sia con i fondi Pnrr, sia con quelli ordinari, il Ministero ha fatto un grandissimo sforzo. Oggi abbiamo parlato in particolare dei contratti di sviluppo, uno degli strumenti più snelli e secondo me anche più efficace per le nostre imprese" ha commentato il senatore Paolo Ripamonti.