Osiglia, i fazzini e le castagne secche col latte diventano prodotti De.Co.

I fazzini e le castagne secche col latte diventano prodotti De.Co.: "Abbiamo portato a termine con l'aiuto di Giampietro Meinero (che ringraziamo) i due primi prodotti del progetto De.Co. comune di Osiglia fortemente voluti dalla nostra assessora Gabriella Simoncini, mancata lo scorso novembre all'età di 66 anni (LEGGI ARTICOLO)" spiegano dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paola Scarzella.

"Valorizzare i prodotti locali, le tradizioni gastronomiche è uno degli obbiettivi che come lista civica "Insieme per Osiglia" ci eravamo prefissati. Osiglia è un paese meraviglioso che ha l'oro nella terra, nel suo lago e nei suoi monti, sta a noi non disperdere e valorizzare tutto questo collaborando tutti insieme" concludono dall'amministrazione comunale.