Regione - Albenga, è scontro: "Via dal canale Facebook il messaggio 'Senza Pronto Soccorso si muore', situazione di allarme inesistente"

Nella lettera inviata al Comune da parte della Direzione Generale Affari legislativi, Istituzionali e legali dell’Ente di Piazza De Ferrari si sottolinea che il messaggio ‘Senza pronto soccorso si muore’ è “in molti casi accompagnato dall’invito ai cittadini a manifestare e riproporre tale slogan con cartelli, striscioni e manifesti, in particolare in occasione della manifestazione ciclistica in programma per la giornata di domani” e si evidenzia che “il messaggio rappresenta falsamente, in maniera artificiosamente costruita, una situazione di allarme inesistente o comunque non realmente pericolosa per la collettività, con particolare potenzialità lesiva data dallo strumento utilizzato. Infatti la diffusione attraverso lo strumento del social network quale Facebook, consente una rapida circolazione delle notizie ed è quindi in grado di raggiungere un elevatissimo numero di persone”.