Ospedale Albenga, manifestazione durante la Milano-Sanremo. Il sindaco Tomatis: "Modo efficace per far sentire la propria voce"

Albenga si prepara ad accogliere la Milano Sanremo e sfruttarne la grande visibilità per lanciare il messaggio: “Senza Pronto Soccorso si muore”. A distanza di una settimana dalla Grande Marcia per l’ospedale che ha visto la presenza di oltre 6 mila persone, il fermento nella Città delle Torri non accenna a cessare.

Oltre ad essere partite le iniziative istituzionali nelle sedi di competenza (si è già tenuta, ad esempio, una conferenza dei capigruppo consiliari per discutere, tutti insieme le iniziative da portare avanti per quella che è diventata la battaglia di tutti), si mantiene alta l’attenzione sul tema sanitario sia attraverso i social network, i mezzi di comunicazione e le iniziative.

In tale ottica - e sempre senza alcun intento di ostacolare la gara o gli atleti - la Città si sta organizzando per posizionare striscioni ed esporre cartelli e manifesti durante il passaggio in modo che essi possano essere ripresi dalle telecamere che seguiranno in diretta la competizione.

Afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: "Ringrazio tutti coloro che si stanno impegnando per sfruttare al meglio l’occasione di visibilità data da un evento così importante come la Milano-Sanremo. Manifestazioni pacifiche come quelle che si stanno portando avanti, ma diffuse su tutto il territorio (sappiamo che saranno posizionati striscioni anche nei comuni limitrofi e lungo il percorso) sono il modo più efficace per far sentire la propria voce".