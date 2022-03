Savona, incontro comune-commercianti di Zinola. Vicesindaco Di Padova: "Sul chiosco sulla spiaggia vogliamo che sia un valore aggiunto e che interagisca con gli esercenti del quartiere"

Dopo la riunione dello scorso 18 febbraio della giunta Russo con i residenti di Zinola che avevano esposto le diverse criticità presenti, lo scorso mercoledì nuovo punto della situazione con gli zinolesi nella Sms con il vicesindaco e assessore Elisa Di Padova insieme ai consiglieri Aureliano Pastorelli e Giancarlo Frumento e un gruppo di commercianti del quartiere.

Al centro il chiosco vicino alla spiaggia realizzato da Autorità di Sistema Portuale e gli eventi da mettere in campo per rivitalizzare la zona.

"Appena esce il bando di Autorità Portuale ad aprile avviseremo i residenti - spiega l'assessore al commercio e agli eventi Elisa Di Padova - il chiosco dovrà interagire con le realtà del quartiere e dovrà essere un valore aggiunto".

"Sugli eventi ci metteremo a disposizione per la festa di San Pietro in quanto in passato non c’era stata collaborazione dell'amministrazione, con il consigliere Pastorelli vogliamo coinvolgere altre realtà per eventi che non ci sono mai stati nel quartiere - continua Di Padova che ha specificato che in questo senso è stato già preso un primo contatto con il presidente dell'associazione delle 500 storiche - con la modifica dei regolamenti per i mercatini verranno distribuiti nelle zone periferiche e Zinola è una delle zone più attenzionate, considerando che i commercianti avranno lo sconto del 50% del suolo pubblico".

Sul tema della mobilità invece a breve gli assessori Lionello Parodi e Ilaria Becco esporranno progetti e soluzioni non solo per il cantiere di riqualificazione del fronte mare di ponente ma anche per risolvere il problema dell'alta velocità tra il distributore Q8 di via Nizza e il ponte sul torrente Quiliano.

L'amministrazione sta infatti pensando di realizzare una rotatoria, i residenti invece richiedono l'installazione di un semaforo e nuove strisce pedonali o un autovelox. Hanno proposto inoltre di trasformare a senso unico via Quiliano, in direzione Quiliano, inserendo un paio di dissuasori di velocità lungo la via stessa.