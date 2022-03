Savona, efficientamento energetico del Teatro Chiabrera, il comune partecipa al bando Pnrr

Un bando PNRR da 400mila euro per l'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici di cinema e teatri. Il Comune di Savona, attraverso una delibera di giunta, ha risposto a questo avviso pubblico per la riqualificazione energetica del Teatro Chiabrera con interventi di riduzione dei consumi energetici.

“L'idea è di integrare questo intervento per il miglioramento energetico a quello che si trova già nella fase di progettazione esecutiva per la valorizzazione del Chiabrera e di piazza Diaz – ha spiegato l'assessore alla rigenerazione urbana Ilaria Becco - in questo modo daremmo completezza funzionale al ridotto anche nell'ottica di quello che nell’agenda abbiamo definito ‘teatro 360’, aperto cioè quasi tutti i giorni e ricco di scambi con la città”.

L'assessore Becco specifica anche che “questo tipo di opera si inserisce nel quadro degli interventi che stanno molto a cuore a questa amministrazione ovvero quelli relativi all'abbassamento dell'impatto sull'ambiente degli edifici e, in generale, della città. Con questo spirito abbiamo candidato Savona a diventare una delle 100 città europee a impatto zero entro il 2030”.

Gli interventi previsti sono funzionali a ottenere una struttura adeguata alle normative in materia energetica e impiantistica con sostituzione delle caldaie esistenti, degli apparecchi luminosi e degli elementi riscaldanti nel ridotto, nei locali ex CAI e negli uffici.

L'intervento ha un costo di 500mila euro, 400 dei quali coperti, in caso di ammissione al finanziamento, dal Pnrr.